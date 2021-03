«Inzaghi tra i preferiti di De Laurentiis»: il retroscena di mercato

Simone Inzaghi sembra essere tra i preferiti del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: tutto sul retroscena di mercato

Il futuro di Simone Inzaghi è uno degli argomenti principali in questi giorni caratterizzati dalla pausa per le Nazionali. Il tecnico infatti sembra essere finito nel mirino del Napoli e in particolar modo del patron Aurelio De Laurentiis.

A parlare di questo interesse dei partenopei è stato, ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita. Queste le sue parole: «Inzaghi rientra in una rosa di tecnici che De Laurentiis sta valutando. Senza dubbio è un profilo che piace. Gattuso? Ha capito che a Napoli non ha futuro. Lui è un tipo di tecnico che ha bisogno di sentirsi immerso in un progetto».