Inzaghi, la settimana del rinnovo: firma attesa a breve

In arrivo la firma di Simone Inzaghi sul rinnovo: il tecnico della Lazio dovrebbe mettere tutto nero su bianco in settimana

La firma sul rinnovo del contratto è una mera formalità e dovrebbe arrivare già questa settimana tra le due trasferte di Bergamo con l’Atalanta. Simone Inzaghi è pronto a legarsi ai colori biancocelesti per l’ennesima volta, un altro capitolo dell’ormai lunghissima permanenza in biancoceleste. L’offerta della società capitolina è un rinnovo per tre anni con un aumento dell’ingaggio fino a 2,4 milioni di euro più bonus legati a obiettivi come la qualificazione in Champions.

Inzaghi ha sempre evidenziato come il contratto sia pronto e tra un impegno e l’altro con la squadra metterà la tanto agognata firma. Simone e la Lazio avanti fino al 2024.