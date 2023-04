Inzaghi: «Io a rischio esonero in caso di ko? Così come…». Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara contro il Benfica

Durante la Conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, ha parlato delle critiche che lo riguardano. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Lazio:

PAROLE– «Io a rischio esonero in caso di ko? Non penso sia una situazione strana, prima del Barcellona e del Porto era la stessa cosa. Così come prima del Benfica. Ci sono abituato, finché criticano me non è un problema, meglio me che i ragazzi. Queste critiche ci aiutano a lavorare sempre di più »