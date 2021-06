Inzaghi Inter, oggi l’ufficialità e l’incontro con Zhang

È il giorno dell’ufficialità di Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. L’ex Lazio poi incontrerà la dirigenza e il presidente Zhang

Parte l’era Simone Inzaghi all’Inter. Oggi, a meno di sorprese, sarà il giorno dell’ufficializzazione del nuovo tecnico. Ad accoglielo ci sarà anche il presidente Steven Zhang, che lo ha rassicurato sulla competitività del progetto nerazzurro nonostante la delicata situazione economica della proprietà.

Inzaghi – scrive La Gazzetta dello Sport – sarà ufficializzato in giornata e non dovrebbe presentarsi in sede, ma direttamente al Suning Center per visitare le strutture e prendere confidenza con il centro sportivo dell’Inter. Poi il confronto con la dirigenza per pianificare la prossima stagione, con il tecnico che già venerdì scorso in gran segreto aveva incrociato a Milano Marotta e Ausilio.