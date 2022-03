Inzaghi, le sue squadre calano a Febbraio: i numeri di Lazio ed Inter

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter sta subendo un calo stagionale, ma per Simone Inzaghi non è una novità: i numeri di febbraio con la Lazio

Simone Inzaghi non è nuovo a questi cali nel mese di febbraio. Con l’Inter sta avendo una vera e propria involuzione rispetto alla parte centrale della stagione, ma come detto dallo stesso allenatore può essere fisiologico. Giocatori come Barella, Lautaro e Dzeko non stanno rendendo anche perché non sono in una forma ottimale.

Inzaghi, però, come detto ha avuto anche alla Lazio problemi a cavallo tra febbraio e marzo. Anche nel 2019 e nel 2021 i biancocelesti ebbero un calo soprattutto nella fase realizzativa che ne ha compromesso il finale di stagione. L’organico in nerazzurro è diverso, ma i risultati raccolti sono simili. La sfida di venerdì con la Salernitana servirà soprattutto per ritrovare la serenità sotto porta contro un avversario che ha cambiato tanto e che con Nicola può mettere in difficoltà i nerazzurri in questo momento.