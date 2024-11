Inzaghi e il retroscena sulla Lazio: «Quando ero là sono stato vicino alla Premier»

Simone Inzaghi ha rivelato un retroscena sui suoi anni alla Lazio: «In quegli anni sono stato vicino alla Premier League»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Inter Arsenal, il tecnico Simone Inzaghi ha rivelato un retroscena sui suoi anni alla Lazio. Di seguito le sue parole.

SE MI PIACEREBBE IN FUTURO ALLENARE IN PREMIER? – «Piace a tutti gli allenatori, è un calcio affascinante, non nego che c’è stata la possibilità in questi anni sia quando ero alla Lazio che all’Inter, ma stavo bene alla Lazio come ora sto bene qui. Mi intriga, mi piace. Ma sono all’Inter, una delle migliori d’Europa, per il futuro nessuno ha certezza».

