Inzaghi Inter, Antonello: «Lavoriamo per la soluzione più corretta»

Alessandro Antonello, ad corporate dell’Inter, ha parlato dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Le sue parole a margine della premiazione per il “Premio Rosa Camuna” vinto dall’Inter.

«Si sta lavorando per trovare la soluzione corretta, quindi bisogna essere fiduciosi. C’è un progetto, una strategia, chiaramente ogni tanto serve rivedere i programmi. Nella nuova stagione riusciremo a garantire una performance sportiva all’altezza dei campioni d’Italia. Scudetto? L’obiettivo è figurare sempre nelle prime posizioni, sarà una competizione sempre più difficile perché le altre squadre si rinforzano; vogliamo dare stabilità e continuità al club, la situazione non è semplice non solo per l’Inter perché l’industria calcio sta soffrendo. Bisogna bilanciare la parte sportiva con quella economico-finanziaria».