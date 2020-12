Inzaghi: «Ho visto la fame. Rinnovo? Prima il Milan» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli: queste le parole del tecnico biancoceleste

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le parole del tecnico biancoceleste.

«Rinnovo? Sono diventate voci, ieri mattina abbiamo avuto un incontro molto tranquillo in cui abbiamo condiviso tante cose. Dopo il Bruges il presidente era molto soddisfatto, oggi ha parlato con la squadra dicendo che non era contento e che dovevamo fare di più. Per il rinnovo ora finiamo l’ultima partita nel migliore dei modi, poi avremo tempo per parlarne con più convinzione».