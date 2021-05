Con un post apparso sulla pagina facebook La Voce Della Nord, gli ultras Lazio si schierano in merito alla vicenda Inzaghi

Non c’è rancore nelle parole degli ultras Lazio, almeno da quanto traspare nel comunicato della pagina facebook La Voce Della Nord.

Per Simone Inzaghi infatti rimangono «rispetto e stima, per questo non potremmo mai contestare la tua scelta».