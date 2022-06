Inzaghi e Italiano, quando il rinnovo è sacrosanto

L’Inter e la Fiorentina hanno rinnovato i contratti di Inzaghi e Italiano. Una mossa dovuta vista la stagione disputata da entrambi gli allenatori

Inzaghi e Italiano hanno finalmente messo i puntini sulle “I” e una bella firmetta sul rispettivo rinnovo di contratto con Inter e Fiorentina che dunque rimarranno porto sicuro anche nella prossima stagione.

Non che ci fossero particolari dubbi per quel che riguarda il tecnico piacentino, autore di una prima stagione in nerazzurro tutto sommato positiva. Anche se alcune malelingue sostengono che una sconfitta contro la Juve in Coppa Italia avrebbe segnato in altro modo il destino, unendo evidentemente la delusione Scudetto.

Ma tornando alla scorsa estate, in fondo non tutti erano convinti che l’Inter sarebbe stata competitiva fino in fondo dopo lo switch in panchina e gli addii di Lukaku, Hakimi e Eriksen. Invece il buon Simone è stato abile a conquistare il gruppo, mostrando anche sprazzi di gioco esaltanti. La ciliegina è mancata ma la bocciatura sarebbe stata davvero eccessiva.

LEGGI L’EDITORIALE INTEGRALE SU CALCIO NEWS 24