Inzaghi: «Contro la Lazio non sarà una partita come tutte le altre» Le parole del tecnico dei nerazzurri

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Simone Inzaghi ha parlato così in vista di Inter Lazio, Semifinale della Supercoppa Italiana che andrà in scena domani sera a Riyadh.

ASPETTATIVE – «C’è molta aspettativa perché ci giochiamo il primo trofeo stagionale. C’è una nuova formula, ci adeguiamo. La semifinale con la Lazio sarà una partita difficilissima, siamo focalizzati solo su domani».

EMOZIONI NELL’AFFRONTARE LA LAZIO – «E’ normale che sia così, sono passati tre anni da quando sono andato via ma non è mai una partita uguale alle altre. A Roma ci ho passato più di 20 anni».

COSA CAMBIA RISPETTO AL CAMPIONATO – «In 90′ ci giochiamo l’accesso a una finale importantissima per entrambe. In campionato ci siamo incontrati a dicembre, abbiamo vinto noi ma non è stata una partita semplice. La Lazio è una grande squadra, lo testimoniano le ultime cinque vittorie»

