Simone Inzaghi: «Oltre a Dzeko, arriverà un altro attaccante»

Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Genoa ha parlato in conferenza stampa anche di mercato, vuole un altro attaccante

Un altro attaccante. L’Inter è a caccia di un nuovo attaccante e uno dei profili sondati dai nerazzurri è Joaquin Correa della Lazio, già allenato da Inzaghi. Proprio il tecnico neroazzurro oggi in conferenza stampa ha confermato la volontà di rafforzare il reparto offensivo della squadra nonostante sia già arrivato Dzeko:

«In questo momento, per quel che riguarda il mercato, c’è un confronto quotidiano ma la mia unica concentrazione è per la partita di domani. Poi avremo altri giorni per pensare al resto. Lukaku? È stata una partenza inaspettata, non era preventivata. Io, Marotta e Ausilio ci abbiamo provato ma il ragazzo è stato molto sincero. Capisco perché sia così apprezzato da tutti, è venuto da me con molta educazione e mi ha detto che il Chelsea era il suo sogno e che la scelta era stata fatta. Insieme ai direttori ci abbiamo parlato ma aveva già deciso. Adesso è arrivato Dzeko e arriverà un altro attaccante».