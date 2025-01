Inzaghi su Conceicao: «Sono contento che sia in Italia, ricordo con piacere i nostri anni alla Lazio»

Inzaghi, l’ex tecnico biancoceleste e attuale allenatore dell’Inter parla del portoghese con cui ha vissuto gli anni nella capitale

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa con l’Atalanta, ha parlato a Sportmediaset stampa Inzaghi il quale tra i temi ha rilasciato delle considerazioni su Conceicao al Milan, suo ex compagno alla Lazio

PAROLE – Purtroppo noi allenatori siamo sempre soggetti ai giudizi. Per Fonseca dispiace perché è un ottimo allenatore e un’ottima persona. Non ha avuto grandissima continuità in campionato, ma ha fatto una Champions e una partita di Coppa Italia ottima. Conceicao ha giocato con me e sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo come è già successo in passato