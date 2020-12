Inzaghi parla del rapporto che ha con il presidente Lotito e del momento che sta vivendo la Lazio: le sue parole

In conferenza stampa alla vigilia del Napoli, Inzaghi ha parlato del suo rapporto con Lotito.

LOTITO – «Per quanto riguarda il rapporto con il presidente Lotito sapete che ho un rapporto che va al di là del rapporto classico che va tra presidente e allenatore. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Non c’è alcun tipo di problema»