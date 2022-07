Inzaghi con Gli Autogol: «Lui per me ha significato tanto». Messaggio a Immobile? – VIDEO

Simone Inzaghi è stato protagonista di un gioco organizzato dagli “Autogol”: possibile messaggio a Ciro?

Simone Inzaghi e Beppe Marotta si sono resi protagonisti di un piccolo sketch comico insieme al trio de “Gli Autogol”. I tre comici hanno dato delle carte ai due nerazzurri dove vi erano dei calciatori senza rivelare di chi si trattasse a favore di telecamera. Quindi è stato chiesto di fare un commento per ognuno sia dal punto di visa dell’allenatore che da parte della società.

Per una di queste carte l’ex tecnico della Lazio ha rivelato: «Questo ho un debole per lui perché per me ha significato tanto». Subito Marotta ha aggiunto: «Senza saperlo sapevo subito chi era, tra l’altro l’ho avuto anche io». Possibile che si tratti di Ciro Immobile, con il quale Inzaghi ha vinto tanto e Marotta ha avuto alla Juventus all’inizio della carriera dell’attuale capitano biancoceleste.