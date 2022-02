Inzaghi: «Bologna-Inter da recuperare? Mi è capitato anche con la Lazio...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato della decisione della Corte d’Appello di far giocare la partita con il Bologna

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter ed Lazio, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Liverpool ha parlato anche della decisione della Corte d’Appello di far giocare il recupero contro il Bologna.

LE PAROLE – «Bologna-Inter? Devo accettarlo come l’ho accettato in anni passati. L’anno scorso con Lazio-Torino è successa la stessa cosa, si è trascinata per tutto l’anno. Ma ora la priorità è il Liverpool».