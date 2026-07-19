Intreccio Romagnoli: accordo congelato con l’Al-Sadd e Lazio in ansia per la difesa. Cosa filtra

Intreccio Romagnoli: intesa totale ormai datata, ma la Lazio deve ancora attendere! Gli ultimi aggiornamenti

Il destino di Alessio Romagnoli è appeso a un filo, con la Lazio che vive giornate di profonda apprensione in attesa di sbloccare una delle operazioni più complesse di questa sessione di calciomercato. Il trasferimento del difensore all’Al-Sadd sembrava ormai cosa fatta, ma una concatenazione di eventi inattesi ha frenato bruscamente l’iter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i prossimi tre giorni rappresentano il momento della verità: entro martedì sapremo se l’affare andrà in porto o se, in un clamoroso colpo di scena, la trattativa sarà destinata a saltare definitivamente.

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I nodi burocratici dell’affare Romagnoli

L’intesa economica era stata raggiunta da tempo: 3 milioni di euro destinati alle casse della Lazio e un faraonico contratto da 6 milioni netti a stagione per tre anni al giocatore. Tuttavia, il percorso verso la firma si è rivelato a ostacoli. Oltre alle criticità di natura fiscale ancora in fase di risoluzione, il club qatariota ha vissuto un terremoto interno con il cambio di guida tecnica, che ha visto Razvan Lucescu sostituire Roberto Mancini. Nonostante il nuovo allenatore abbia già dato il via libera, il lutto nazionale in Qatar per la scomparsa dell’ex emiro ha paralizzato le procedure amministrative, rendendo tutto più complicato.

Strategie e logistica per Romagnoli

Anche il piano logistico è finito sotto la lente d’ingrandimento. Inizialmente, Alessio Romagnoli avrebbe dovuto volare in Qatar per le firme, ma gli agenti hanno tentato di dirottare l’intera operazione direttamente nel ritiro della squadra in Austria per evitare troppi spostamenti. Questa scelta, seppur più pratica per il difensore, ha ingarbugliato le maglie della burocrazia internazionale. Nonostante i rinvii, dall’entourage del giocatore trapela ottimismo: la volontà di chiudere resta ferma, ma la pazienza della Lazio è messa a dura prova. Il countdown è iniziato: il verdetto definitivo sulla permanenza o sull’addio del centrale è atteso entro le prossime ore.