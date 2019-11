Milan, Suso: «Ecco perchè non ho giocato contro la Lazio»

Lo spagnolo del Milan Suso, ha spiegato ai microfoni di Sportweek, i motivi della sua assenza contro la Lazio

Non sembrano essere terminati i problemi fisici per Suso, convocato da Pioli per domani, ma assente contro la Lazio. L’esterno spagnolo del Milan, ha spiegato in un’intervista a Sportweek, i suoi problemi fisici: «A novembre-dicembre inizio a soffrire di pubalgia. Quest’anno ho cominciato a sentire male all’adduttore già a settembre, contro la Lazio non ho giocato per lo stesso motivo. È un problema che mi si ripresenta ogni anno e che non si riesce a risolvere».