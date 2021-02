Spinazzola: «Derby perso? Ci brucia ancora, Lazio fortissima nel ripartire»

Leonardo Spinazzola si è raccontato in una lunga intervista al sito della Roma: queste le parole dell’esterno giallorosso

«Brucia ancora la sconfitta del Derby? Certo. Il calcio è fatto di episodi, ma devi essere bravo a girarli a tuo favore. Se vai sotto 2-0 dopo venti minuti diventa difficile. Perché loro sono fortissimi in quello, si sono messi là, tutti dietro la linea, raddoppiavano sempre, perdevamo palla e ripartivano. In quel caso ti ammazzano, perché perdi energie mentali e fisiche, pensi di non riuscire a passarli, non vedi giocate possibili e contemporaneamente devi farti sessanta metri di corsa per difendere contro calciatori di gamba bravi a ripartire. È nato tutto da due episodi, è vero, ma il calcio è fatto così».