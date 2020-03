Scudetto, Causio: «Se la Serie A non si conclude, va alla Juventus»

Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha detto la sua sull’assegnazione dello Scudetto in caso di mancata conclusione della Serie A

Raggiunto da Juventusnews24.com, l’ex giocatore della Juventus – Franco Causio – ha delineato il possibile futuro della Serie A, travolta dall’Emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole sull’assegnazione dello Scudetto:

«In questo momento meriti e demeriti non ne do a nessuno. L’obiettivo primario è uscire fuori da questa situazione. Se non si dovesse concludere la stagione, però, credo che la classifica attuale parli chiaro: Juve, Lazio ed Inter. Quindi si dovrà rispettare la classifica di Serie A. Non so cosa decideranno i presidenti di Lega, Figc, Coni ma io partite a porte chiuse non vorrei vederne, perché so cosa vuol dire… I giocatori non hanno motivazioni, stimoli. Capisco che le società abbiano interessi economici a portare a termine il campionato, però prima di tutto metto la salute».