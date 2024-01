Inter-Verona, polemiche VAR: il retroscena negli spogliatoi

Inter-Verona, non si placano le polemiche VAR: spunta il retroscena negli spogliatoi dopo il match di Serie A

In Italia la polemica arbitrale la fa sempre da padrona, e quando capitano casi come quello di Inter-Verona di Serie A, allora sfuggire al dibattito sembra impossibile. Il gol del 2-1 di Frattesi convalidato dall’arbitro Fabbri ha scatenato l’ira dell’Hellas Verona.

Una rabbia che, come riportato dal Corriere dello Sport, ha provato a placare Riccardo Pinzani, coordinatore dei rapporti con i club dell’AIA. Al termine della partita si è infatti preso carico di andare negli spogliatoi e provare a spiegare cosa ha portato al mancato intervento del VAR, ammettendo l’errore sulla non sanzione a Bastoni per la gomitata su Duda.