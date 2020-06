Milan Skriniar poco prima di scendere in campo per il match contro la Sampdoria ha rilasciato alcune dichiarazioni

Tutto pronto per l’inizio del match tra Inter e Sampdoria. Queste le parole di Skriniar ai microfoni di Sky Sport.

«Scudetto? Il distacco è colmabile, sono d’accordo con Conte, può succedere di tutto. Noi abbiamo lavorato per questo, tante partite in poco tempo. Ultimamente prendiamo più goal e non va bene, dobbiamo migliorare e cercare al tempo stesso di fare più goal possibili».