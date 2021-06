Inzaghi Inter, il tecnico è arrivato a Milano. Ufficiale il suo ingaggio

Inzaghi Inter, il tecnico è arrivato poco fa a Milano per iniziare la sua nuova avventura. Il tecnico è ufficialmente nerazzurro

Simone Inzaghi è a Milano. Il tecnico ex Lazio è arrivato poco fa nella stazione centrale del capoluogo lombardo.

Inzaghi, partito in mattinata da Roma, è salito a bordo di una macchina e andrà adesso ad Appiano Gentile per incontrare la dirigenza nerazzurra e potrà poi iniziare la sua nuova avvenuta come allenatore della squadra campione d’Italia.