Inter forza sette: Atalanta ko, altro passo verso lo scudetto

Inter inarrestabile alla settima vittoria consecutiva, e sempre più vicina allo scudetto. Basta un tiro in porta per schiantare l’Atalanta

Sette vittorie consecutive e il rassicurante margine di sicurezza sul Milan di nuovo a 6 punti. L’Inter è diventata lo specchio del suo allenatore, solida, compatta, combattiva e cinica. Capace di affossare l’Atalanta con un solo tiro in porta, una super difesa e la zampata decisiva di Skriniar.

Il miglior regalo per festeggiare i 113 anni di un club che torna a vedere un trofeo a 10 anni di distanza dall’ultimo. Serviva Conte in panchina, una stagione di transizione della Juventus e un Milan stratosferico a metà, almeno fino alla fine del girone di andata. Serviva anche un’eliminazione dalle coppe devastante sul momento, ma alla lunga una distrazione in meno e un’arma in più rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto.

