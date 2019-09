Inter, la prima di de Vrij contro la Lazio: l’olandese ‘finalmente’ in campo

De Vrij questa sera sarà in campo: si tratterà della prima sfida dopo i tre incontri saltati nel corso della scorsa stagione

La storia tra la Lazio e Stefan de Vrij è durata quattro anni, ma non si è conclusa nel migliore dei modi. Nella testa dei tifosi biancocelesti sono ancora vividi i mesi del divorzio, l’ultima partita con l’aquila sul petto ed il suo arrivo sponda Inter. Da quel momento, la Lazio e de Vrij non ci sono più incontrati. Alla prima occasione, Luciano Spalletti decise di lasciarlo in panchina, salvaguardandolo dalle ‘pressioni’ dell’Olimpico, mentre non giocò a causa di alcuni problemi fisici le altre due sfide a San Siro. Questa sera, riporta il Corriere dello Sport, sarà la prima volta contro la sua ex squadra. Conte non ha alcuna intenzione di lasciarlo fuori, bensì gli consegnerà le chiari della difesa, che comporrà insieme a Godin e Skriniar. Per l’ex Feyenoord sarà un appuntamento col passato.