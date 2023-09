Inter, Moratti ricoverato in ospedale a Milano: le condizioni dell’ex presidente

Moratti, l’ex presidente nerazzurro è stato ricoverato in ospedale per un intervento di angiplastica programmato

La mattinata in casa Inter è stata terribile, visto che si era diffusa la notizia di un Moratti in condizioni gravi, ma in realtà la situazione è differente. Secondo quanto riportato da FcInternews, l’ex presidente nerazzurro è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono stabili e l’intervento di angioplastica era programmato da Moratti da tempo.