Inter Milan, parla l’invasore: «Protesta per il lavoro, mi hanno picchiato»

L’invasore del derby Inter-Milan ha svelato cosa è successo in campo e non solo

Un’invasione di campo finita in malo modo. Questo è quello che è avvenuto sul prato di San Siro durante Inter-Milan, almeno secondo l’invasore. Dopo alcuni video comparsi sui social, e che hanno generato diverse polemiche, Alessio Guidotti ha voluto raccontare la vicenda ai microfoni di Fanpage:

«Sono stato placcato in malo modo. Mi hanno fatto male perché mi hanno picchiato, mi hanno tirato dei pugni. So di aver sbagliato, ma l’ho fatto per una cosa importante. Era una protesta per il lavoro precario di giovani come noi che lavorano per pochi soldi e per contratti di poca durata».

