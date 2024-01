Inter, Materazzi: «Contro la Lazio è sembrato un allenamento» Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di SportMediaset, Marco Materazzi, è tornato a parlare di Inter Lazio:

«E’ una finale, non ci sono favorite. Forse solo un 1-2% di differenza… Dopo la prestazione dell’Inter con la Lazio sicuramente c’è tanta sicurezza nella squadra, ma questo già da dopo la finale di Champions a Istanbul. C’è una squadra che si diverte a giocare a calcio e lo fa in maniera incredibile. C’è forse il rammarico di non aver segnato di più con la Lazio, sembrava quasi un allenamento. Spero stasera di soffrire di meno»