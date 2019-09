Inter-Lazio, Veron: «Vorrei il pareggio! Spero che i nerazzurri rimangano in testa…»

A margine del FIFA The Best, Juan Sebastian Veron è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, dove si è espresso su Inter-Lazio

A margine del FIFA The Best, andando in scena ieri sera a Milano, il doppio ex Juan Sebastian Veron è intervenuto ai microfoni di spormediaset.it, dove si è espresso sul match di domani tra Inter e Lazio: «La Serie A? E’ cambiata, così come tutto il calcio. Bisogna tentare di trasformarsi in meglio, ma oggi in Italia non si vede lo stesso calcio degli anni ’90. Pronostico su Inter-Lazio? Spero in un pari e che i nerazzurri continuino a rimanere in testa».