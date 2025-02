Inter Lazio, oltre 50.000 tifosi presenti a San Siro: il dato

Condividi via email

A San Siro si stanno affrontando Inter e Lazio nella sfida degli ottavi di finale della Coppa Italia, che al momento vede avanti i nerazzurri per 1-0 grazie alla rete realizzata da Marko Arnautovic. Gara dal valore importante e a dimostrarlo è anche il dato relativo ai tifosi presenti allo stadio, con piu di 50.000 presenti in quel al Meazza. 53.333 per l’esattezza, di cui 1130 soltanto nel settore ospiti.