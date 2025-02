Inter Lazio, i tifosi biancocelesti non lasciano sola la squadra e si faranno sentire anche al Meazza: il dato sui tagliandi

Inter Lazio, anche al Meazza i tifosi delle aquile rispondono presenti e non lasciano sola la squadra e l’aiuteranno verso la vittoria

Archiviata e metabolizzata la partita di Venezia, che ha rallentato la corsa Champions visto il pareggio finale, per la Lazio è già tempo di ripensare al campo. Stasera infatti i biancocelesti si giocano un match fondamentale in Coppa Italia contro l’Inter, e lo sanno bene anche i tifosi biancocelesti i quali hanno risposto presenti a questo evento. I tagliandi venduti infatti per il Meazza sono esattamente 1083, c’è voglia di semifinale per le aquile e i suoi tifosi.