Inter Lazio, Thuram ci sarà nella sfida di Coppa Italia? La situazione del francese dopo l’infortunio con la Fiorentina

Inter Lazio, a poche settimane dalla sfida contro i campioni d’Italia Inzaghi deve fare i conti con la tegola Thuram: la situazione

Archiviata la roboante e convincente vittoria di ieri con il Monza, per la Lazio sabato arriva un nuovo incrocio interno ma questa volta contro la capolista di serie A ossia il Napoli, ma la Coppa Italia non aspetta e il match con l’Inter è dietro l’angolo. Lo sa bene Simone Inzaghi il quale deve fare i conti durante la partita con la Fiorentina con le condizioni di Thuram, che può incidere in vista del 26. Il francese infatti è uscito anzitempo dal terreno di gioco per far posto ad Arnautovic, e ha riscontrato una contusione secondo quanto riportato da Dazn, con l’ex Gladbach che ha seguito il finale di primo tempo con il ghiaccio per accelerare i tempi, ed alleviare il dolore