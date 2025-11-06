 Inter Lazio, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su DAZN! La scelta per la sfida contro gli uomini di Chivu
Inter Lazio, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su DAZN! La scelta per la sfida contro gli uomini di Chivu

Diletta Leotta DAZN 2

Inter Lazio, la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini

La Lazio ha archiviato la vittoria casalinga contro il Cagliari e ora concentra tutte le energie sul prossimo impegno di prestigio. Domenica 9 novembre, alle ore 20:45, i biancocelesti saranno protagonisti a San Siro per affrontare l’Inter in un match che promette grande spettacolo e intensità.

La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei punti in palio. La posta è alta e il confronto potrebbe rivelarsi decisivo per gli obiettivi stagionali, rendendo la partita particolarmente attesa da tifosi e appassionati.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Una coppia di voci esperte che accompagnerà gli spettatori nel racconto di una gara che si annuncia vibrante e ricca di emozioni.

