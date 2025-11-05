 Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli
Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

31 minuti ago

Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per l’11ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara all’ultima sfida prima della pausa per le Nazionali. Dopo il successo ottenuto contro il Cagliari, i biancocelesti sono attesi a San Siro, dove affronteranno l’Inter guidata da Cristian Chivu. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento forti della vittoria in extremis contro il Verona, che ha confermato il loro buon momento di forma.

La partita, che promette spettacolo e intensità, è in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45. Si tratta di un test importante per entrambe le squadre: la Lazio cerca continuità per consolidare la propria posizione in classifica, mentre l’Inter punta a confermare la propria solidità davanti al pubblico di casa.

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in diretta che on demand. Gli appassionati avranno la possibilità di collegarsi tramite Smart TV, computer, smartphone, tablet o console, garantendosi così la massima flessibilità per non perdere neanche un minuto della sfida.

