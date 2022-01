Inter Lazio, Sarri contro Inzaghi: il Comandante cerca il bis

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La gara di questa sera tra Inter e Lazio rimetterà di fronte Sarri contro il grande ex Simone Inzaghi: il nuovo si incrocia ancora col passato

Sarri contro Inzaghi, ci risiamo. La gara di questa sera tra Lazio e Inter rimette di fronte l’allenatore del vecchio corso e il Comandante alla guida del nuovo con qualche evidente difficoltà. Un incrocio, come ricorda l’edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola, che avrebbe potuto anche non esserci visto che Inzaghi era ad un passo dal rinnovo prima del dietrofront e Sarri era in attesa di una chiamata che non arrivava.

All’andata i biancocelesti si imposero 3-1 all’Olimpico (era il 16 ottobre). Inzaghi cerca la rivincita e il sesto successo contro Sarri, fermo a due. Si accendono i riflettori a San Siro: arriva Lazio-Inter.