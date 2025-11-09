Lazio, Sarri prepara la sfida di San Siro: Romagnoli verso il recupero, ballottaggio a centrocampo. Tutti i dettagli

Inter Lazio, le mosse del tecnico biancoceleste Sarri: Romagnoli prova a stringere i denti, Basic avanti su Vecino

Maurizio Sarri è alle prese con le ultime scelte di formazione per la trasferta di San Siro contro l’Inter, crocevia fondamentale dell’undicesima giornata di Serie A.

Il rebus principale riguarda la difesa: Alessio Romagnoli, leader del reparto, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo giorni di terapie per un affaticamento muscolare. La sua presenza è tornata possibile, ma resta da capire se Sarri deciderà di rischiarlo. In caso contrario, spazio al giovane danese Provstgaard accanto a Mario Gila.

Sulle fasce, Manuel Lazzari è in pole per partire titolare rispetto a Luca Pellegrini, mentre Marusic è confermato sull’altro lato. A centrocampo, il tecnico si affida al trio Guendouzi–Cataldi–Basic, con il croato avanti nelle gerarchie rispetto a Vecino.

In attacco non ci sono dubbi: il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni è pronto a sfidare la retroguardia nerazzurra e a cercare l’impresa in uno dei palcoscenici più difficili del campionato.

LEGGI ANCHE – Inter Lazio, che grande risposta dei tifosi biancocelesti: il settore ospiti di San Siro è quasi esaurito! I numeri

