Lazio, Sarri prepara la sfida di San Siro: Romagnoli verso il recupero, ballottaggio a centrocampo. Tutti i dettagli

Lotito punta al Nasdaq: la Lazio studia la quotazione a Wall Street, con l’esempio Cadice che ha raccolto una cifra da record

Lazio, Sarri punta sui falsi 9: contro l’Inter la sfida più difficile, tra tabù da sfatare a San Siro e...

Lazio, Provedel sogna il riscatto: contro l’Inter vuole cancellare il ricordo del pesante 0-6. Tutti gli aggiornamenti

Inter Lazio, che grande risposta dei tifosi biancocelesti: il settore ospiti di San Siro è quasi esaurito! I numeri

Lazio, Sarri prepara la sfida di San Siro: Romagnoli verso il recupero, ballottaggio a centrocampo. Tutti i dettagli

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Inter Lazio, le mosse del tecnico biancoceleste Sarri: Romagnoli prova a stringere i denti, Basic avanti su Vecino

Maurizio Sarri è alle prese con le ultime scelte di formazione per la trasferta di San Siro contro l’Inter, crocevia fondamentale dell’undicesima giornata di Serie A.

Il rebus principale riguarda la difesa: Alessio Romagnoli, leader del reparto, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo giorni di terapie per un affaticamento muscolare. La sua presenza è tornata possibile, ma resta da capire se Sarri deciderà di rischiarlo. In caso contrario, spazio al giovane danese Provstgaard accanto a Mario Gila.

Sulle fasce, Manuel Lazzari è in pole per partire titolare rispetto a Luca Pellegrini, mentre Marusic è confermato sull’altro lato. A centrocampo, il tecnico si affida al trio Guendouzi–Cataldi–Basic, con il croato avanti nelle gerarchie rispetto a Vecino.

In attacco non ci sono dubbi: il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni è pronto a sfidare la retroguardia nerazzurra e a cercare l’impresa in uno dei palcoscenici più difficili del campionato.

