Inter Lazio, tanti rebus di formazione per Tudor: le PROBABILI scelte per il tecnico croato, alla vigilia del match

Emergono novità sulle probabili formazioni di Inter-Lazio, sfida in programma domani alle ore 18. Ecco le probabili scelte di Igor Tudor, riportate dal Corriere dello Sport.

SCELTE DI TUDOR- «Solo oggi si conosceranno le scelte finali in alcuni ruoli. C’è il rebus portiere da sciogliere mentre la difesa è annunciata. A centrocampo si dovrebbe ripartire da Lazzari, Guendouzi, Kamada e Marusic. Felipe e Zaccagni davanti. Ciro o Taty di punta. In panchina pronti Hysaj come cambio difensivo, Vecino (il jolly da jackpot), Rovella (rispolverato con l’Empoli), Cataldi (di nuovo dimenticato) e Pedro.»