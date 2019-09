Inter Lazio, le formazioni: Inzaghi deve rinunciare a un titolare

Le probabili formazioni di Inter-Lazio, 5° giornata di Serie A, in programma domani alle ore 21:00

SERIE A – Inter-Lazio probabili formazioni / Inter-Lazio stadio ‘San Siro’, mercoledì 25 settembre ore 21:00

Poco tempo per preparare la partita e tanti dubbi nella testa d’Inzaghi. Tra tanti dilemmi dall’allenamento mattutino di Formello spunta una certezza: Radu non ci sarà. Il romeno era uscito affaticato dal match contro il Parma e non dovrebbe neanche partire per Milano. Al suo posto tornerà Bastos sul centro sinistra. Inzaghi quindi, proporrà nuovamente la difesa che vinse due volte a San Siro nella passata stagione, una con l’Inter in campionato, l’altra con il Milan in coppa. Davanti a Strakosha saranno confermati Luiz Felipe ed Acerbi. A centrocampo rientrerà Manuel Lazzari sulla fascia destra. L’ex Spal dovrebbe finalmente aver superato il problema con la mano e scendere in campo senza tutore. Confermatissimi al centro Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, così come Lulic ancora titolare. Davanti Simone Inzaghi ha provato insieme Caicedo e Correa, ma soltanto uno dei due partirà dall’inizio con Immobile certo di una maglia. Nonostante il battibecco con il tecnico, non è in dubbio la titolarità di Ciro, mentre sarà ballottaggio fino all’ultimo per il posto al suo fianco. Finalmente potrebbe trovare posto tra i convocati Jordan Lukaku, questa mattina in gruppo per tutto l’allenamento, parte tattica compresa. Doppia gioia per l’esterno belga che tornerebbe in panchina proprio contro suo fratello.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Cataldi, Berisha, Parolo, Lukaku, Jony, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi

Indisponibili: Radu

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Politano. A disp.: Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini, Barella, Asamoah, Dimarco, Lautaro Martinez, Sanchez. All.: Conte

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Maresca (sezione di Napoli)

ASSISTENTI: (Alassio-Paganessi)

IV° UOMO: Fabbri

VAR: Calvarese AVAR: Meli