Arrivano alcuni numeri relative alle presenze biancocelesti allo stadio San Siro per la sfida di domenica

Sarà una sfida fondamentale per il futuro delle due squadre quella tra Inter e Lazio, in scena domenica allo stadio San Siro.

Come riportato da Il Tempo, i tifosi biancocelesti pronti a sostenere la squadra in quel di Milano sarebbero quasi 5500, in un vero esodo dal sapore d’Europa.