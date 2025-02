Inter-Lazio, la carica di Pellegrini sui social in vista della trasferta del Meazza – FOTO

Inter-Lazio, il biancoceleste che cerca una maglia da titolare per il match di domani carica l’ambiente con un bel post sui social

Archiviata e metabolizzata la partita con il Venezia, per la Lazio è già tempo di proiettarsi sulla Coppa Italia e sulla difficile trasferta del Meazza contro l’Inter dell’ex Inzaghi. Partita in cui vuole essere grande protagonista anche Luca Pellegrini, il quale vuole sfruttare la vetrina della Coppa Italia per tornare nelle gerarchie di mister Baroni vista l’esclusione sia in Europa League che in campionato. Lo stesso ex Cagliari, alla vigilia della sfida pubblica un bel post per caricare al meglio l’attesa della partita, fondamentale per le aquile ma in particolare per lui stesso e il suo rilancio