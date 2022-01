Inter Lazio, Luis Alberto entra e fa duecento presenze in biancoceleste

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Alberto è entrato a metà secondo tempo al posto di Basic: per il centrocampista spagnolo 200 presenze con la Lazio

Traguardo importante per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, entrato in campo a metà secondo tempo al posto di un Basic abbastanza in ombra, ha collezionato la presenza numero duecento in Serie A con la maglia della Lazio.

La qualità dello spagnolo dovrà fare la differenza nel finale per cercare di arrivare quantomeno al pareggio.