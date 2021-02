Al 20′ minuto Hoedt è intervenuto in area in scivolata su Lautaro Martinez e per Fabbri non ci sono stati dubbi: calcio di rigore per i nerazzurri

Lazio in svantaggio a San Siro. Wesley Hoedt ha causato il calcio di rigore realizzato da Lukaku che ha sbloccato il match.

Il centrale olandese nel tentativo di impedire il tiro di Lautaro Martinez è entrato in scivolata sull’argentino in area: per Fabbri non ci sono stati dubbi ed ha immediatamente indicato il dischetto. Veementi le proteste dei giocatori e di Inzaghi in panchina.