Inter-Lazio, cambio di formazione per Sarri a pochi minuti dall’inizio della gara: out Zaccagni, nel tridente c’è Pedro

Come comunicato dalla Lazio, Maurizio Sarri ha cambiato all’ultimo minuto la formazione per la sfida in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Non c’è Zaccagni per il problema al piede: tocca a Pedro nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.