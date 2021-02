Inter-Lazio: i biancocelesti eguagliano un record di 27 anni fa

La Lazio, con la rete di ieri sera contro l’Inter, ha eguagliato un record del club che resiste da ben 27 anni

Si conclude con una sconfitta dei biancocelesti il big match tra Inter e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi si arrende ai nerazzurri, che vincono per 3-1. Un risultato non certo piacevole per i capitolini, ma che porta con sé un traguardo importante. Con la rete di ieri sera, infatti, la Lazio ha eguagliato un record che resiste da 27 anni.

Come riportato da Riccardo Gentile di Sky Sport durante la telecronaca, i biancocelesti sono andati in gol per ben 18 gare di fila: non succedeva dal lontano 1994. All’epoca, la squadra guidata prima da Dino Zoff e poi da Zdenek Zeman riuscì a segnare per tutte queste partite, trascinata anche dal mitico Beppe Signori. Contro la Sampdoria sabato prossimo, dunque, gli uomini di Inzaghi hanno la possibilità di battere l’ennesimo record.