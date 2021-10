Inter-Juve con l’acqua alla gola: chi ha più da perdere?

Inter-Juve metterà le due più grandi nemiche di fronte allo specchio dopo l’inizio non troppo positivo di entrambe

In questo Inter-Juve ci si gioca davvero una fetta importante di stagione. Potrebbe sembrare la solita frase fatta piuttosto fuori luogo se utilizzata all’alba del 24 di ottobre. Eppure il ritmo spedito in vetta alla Serie A non sembra lasciare spazio alle perdite di tempo e, tantomeno, di punti.

I campioni d’Italia di Simone Inzaghi non hanno saputo sin qui mantenere la necessaria continuità, alternando sprazzi di gioco spumeggiante a lunghe fasi di anonimato. Due facce della stessa medaglia che nella batosta dell’Olimpico contro la Lazio sono emerse in tutta la loro crudezza.

