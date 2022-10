Inter, Inzaghi: «Momento complicato? Ci sono abituato, nel calcio...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha dichiarato:

«Questo è il momento più difficile ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. È normale che ci siano errori, capita a tutti di sbagliare e dobbiamo essere bravi a reagire. Noi allenatori dipendiamo sempre dai risultati, che in questo momento non stanno arrivando. È normale che l’allenatore sia in discussione, il calcio funziona così. Ci sono abituato. È un momento non semplice, bisogna aspettarsi di più da tutti. Dal sottoscritto chiaramente e da tutti quanti. Veniamo da un momento difficile a livello di risultati, a mio parere abbiamo fatto una buona gara contro la Roma. Purtroppo sui due gol ci abbiamo messo del nostro in una partita in cui avremmo meritato altro, ma questo è un momento in cui dobbiamo fare di più».