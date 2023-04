Inter, Inzaghi ha bisogno di tutti: in soccorso della squadra arriva la psicologa

Inter, il tecnico piacentino visto il momento delicato della squadra chiede l’aiuto di una psicologa per spronare la squadra

In casa Inter non tira un aria serena specialmente nelle ultime settimane, viste le quattro sconfitte nelle recenti cinque partite di campionato, e le poche reti segnate dagli attaccanti nerazzurri. Secondo quanto riporta La Repubblica, ad intervenire in soccorso della squadra arriva la dottoressa Lucia Bocchi, la quale ha aiutato la sciatrice Sofia Goggia a superare i momenti più delicati della sua carriera.