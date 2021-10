Inter, Inzaghi punta a riavere Sensi per la Lazio: le ultime

Il tecnico nerazzurro punta alla convocazione di Sensi per Lazio Inter, gara in programma il prossimo 16 ottobre

Come riferito da Radiosei, così come in casa Lazio, anche l’Inter prosegue il lavoro di preparazione in vista della gara del 16 ottobre dell’Olimpico. Simone Inzaghi, per il suo primo ritorno da ex, punta a riavere a disposizione Stefano Sensi.

Il centrocampista è fermo dalla scorsa metà di settembre dopo l’infortunio accusato contro la Sampdoria, ma per la trasferta romana potrebbe tornare almeno tra i convocati.