Inter, infortunio Lautaro: l’attaccante a rischio per la sfida contro la Lazio in Supercoppa? L’esito degli esami. I dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale, l’ Inter rende noto l’esito degli esami a Lautaro Martinez, dopo l’infortunio nel match col Bologna. L’obiettivo è provare a tornare a disposizione contro il Verona. La speranza di Inzaghi è di riaverlo anche e soprattutto per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a gennaio. L’Inter, infatti, affronterà la Lazio in semifinale.

LAUTARO – Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.