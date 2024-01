Inter, il report della sessione di allenamento in vista della Lazio

Inter, alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Lazio le ultime dai nerazzurri in vista della gara di domani

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, la Lazio domani archiviata la gara con il Lecce torna in campo per sfidare in Supercoppa l’Inter di Inzaghi. Alla vigilia della partita, la formazione nerazzurra prosegue a Riad la sua preparazione alla partita, e Internews fa il punto della situazione. La squadra di Inzaghi, spiega il sito è al completo ad eccezione di Cuadrado, il quale è rimasto a Milano e domani si prosegue con la sessione mattutina.